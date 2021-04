Da quando il Coronavirus ha fatto la sua epifania, si è usata una formula palesemente demenziale ma non innocente: “siamo in guerra”. Perché? Se la gestione della pandemia e, in generale, la politica al tempo del Covid-19 divengono una guerra, allora a) è possibile limitare le libertà e i diritti, con coprifuoco e lockdown; b) chi non è con noi è, ipso facto, contro di noi, in quanto disertore o, peggio ancora, tacito alleato del nemico invisibile: non è possibile una posizione di neutralità . Si considerino anche solo le inequivocabili parole pronunziate, in relazione ai medici non disposti a sottoporsi al vaccino anti-Covid, dal dottor Fabrizio Pregliasco, uno dei protagonisti della cricca dei virologi televisivi super-star: “a suo tempo i soldati venivano fucilati sul posto. Questi operatori sanitari sono una minoranza: ci sono gli eroi e ci sono i vigliacchi”. Ne dava notizia “Adnkronos”, in data 29 marzo 2021, con un articolo intitolato Pregliasco: “Medici no vax come imboscati in guerra”.