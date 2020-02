Roberta Lala nota imprenditrice agrigentina, con un passato nel sociale dove si è sempre prodigata in difesa dei più deboli, nonchè amante degli animali, è la prossima candidata al consiglio comunale di Agrigento per le amministrative di Maggio con il partito di Vox Italia; il partito nato dalle idee del fisosofo Diego Fusaro che conta tantissimi iscritti in Italia e che ha visto nascere anche il circolo ad Agrigento sarà uno dei nuovi partiti che puntano ad essere presenti per dare una svolta politica nella città dei templi che in passato ha visto troppe comparse passare dal palazzo dei giganti senza risultati. Il movimento unisce valori di destra e idee di sinistra. Valori dimenticati dalla destra e idee abbandonate dalla sinistra. Queste idee sono condivise appunto da Roberta Lala che vede la sua idea politica basata sulla sovranità socialista, che si batte anche per la difesa della famiglia e l’identità nazionale, ed è contro l’euro che non è solo una moneta ma un metodo di governo. Il partito appoggia anche la tutela del territorio per i prodotti della nostra terra e protegge gli agricoltori e l’artigianato, che un tempo erano la ricchezza dell’Italia ed oggi sono dimenticati da tutti..