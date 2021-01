“Trump si mette in aereo con la sua escort… ehm… sua moglie”. Così ha letteralmente detto Alan Friedman, megafono del nuovo ordine mentale globalcapitalistico. A colpire è il bipensiero orwelliano di suddetto nuovo ordine mentale e dei suoi aedi ditirambici: quello che in generale condannano come male assoluto diventa come d’incanto bene, nel loro modus operandi quotidiano, quando è applicato a quanti essi considerino apertamente nemici o anche solo indegni di far parte del loro reame politicamente corretto.