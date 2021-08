Larga parte degli arcobalenici Antifa in blusa fucsia, sempre pronti a combattere come fascista il pensiero diverso dal loro, aderiscono con ebete euforia e con sciocca ottusità alla tessera verde e al nuovo regime tecnosanitario: ciò è la prova definitiva del fatto che, se fossimo negli anni ’30, li vedremmo cinti dalla stessa balorda letizia marciare in camicia nera.