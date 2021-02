“Arancione rinforzato”: un modo orwelliano per dire diversamente rosso lockdown. Siamo entrati in una nuova fase della storia umana: quella delle pandemie e delle quarantene a yo-yo (a rocchetto), che ci costringeranno chissà per quanto tempo a vivere nell’emergenza sanitaria e, dunque, nella costante sospensione dei diritti e delle libertà. Per questo, l’emergenza epidemiologica non potrà venire meno: se dovesse venire meno, dovrebbe venire meno la nuova normalità che hanno scelto di imporci e che non sono disposti a mettere in discussione.