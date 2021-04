“In Spagna due diversi tratti di autostrade (per un totale di poco meno di 600 km) sono diventati gratuiti dal primo gennaio 2020, dopo la scadenza e il mancato rinnovo delle concessioni a una società controllata da Atlantia (il gruppo di Autostrade per l’Italia)” (“Fanpage.it”). Scommetto che non lo sapevate. Del resto, non è che abbiano fatto granché i “professionisti dell’informazione” per far circolare la notizia…