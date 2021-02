E adesso, puntualissima, è arrivata una nuova profezia di Bill Gates, un nuovo vaticinio del più celebre filantropo contemporaneo, come instancabilmente seguitano ad appellarlo gli esponenti del clero giornalistico e del circo mediatico. Bill Gates, lo sappiamo, non è un filantropo ma un milionario capitalista. Egli di conseguenza agisce non per il bene dell’umanità, ma per il proprio business personale. Ebbene, la nuova profezia di Bill Gates dice che in futuro il rischio forse maggiore sarà dato dal bioterrorismo, ossia dall’uso e dalla creazione di virus contagiosi per fini palesemente bellici. Gates spiega anche che il coronavirus che da più di un anno ha sconvolto le nostre vite ha origini naturali e non di laboratorio. Insomma, Bill Gates afferma che in futuro potrebbe essere creato ad hoc in laboratorio per fini bellici ciò che adesso (il Coronavirus) è stato accidentalmente prodotto dalla natura senza alcuno scopo specifico. Pare davvero di poter riscontrare qualche incongruenza nel discorso del cosiddetto filantropo Bill Gates. Intelligenti pauca.