“Brexit, il Regno Unito dice addio all’Erasmus”. Vi svelo un segreto: chi vuole studiare seriamente all’estero (e non fare movida nottetempo) non ha bisogno dell’Erasmus. Viaggiatori culturali di prim’ordine come Goethe e Nietzsche, Schliemann e Byron non fecero l’Erasmus.











“‘Vi piacciono i gatti?’. ‘No’. ‘Ne ero sicuro. È un segno del carattere. In questo avete l’istinto umano del dispotismo. Agli uomini non piacciono i gatti perché il gatto è libero e non si adatterà mai a essere schiavo. Non fa nulla su vostro ordine, come fanno altri animali’. ‘Nemmeno una gallina obbedisce agli ordini’. ‘Vi obbedirebbe, se sapeste farvi capire da essa. Un gatto vi capisce benissimo, ma non vi obbedisce’”. (J.J. Rousseau, dialogo con J. Boswell)







(Visualizzazioni 9 > oggi 9)