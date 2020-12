Il cashback non serve a far ripartire l’economia, ma a colpire il contante. Nel loro mondo orwelliano, vi saranno solo negozi on line di multinazionali e il contante non esisterà più, dacché il danaro sarà gestito in toto dalle banche. E chi sarà poco conforme si vedrà magari chiudere il conto come già ora si vede chiuso il profilo social.