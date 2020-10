Ciò che stiamo subendo sarebbe bastato, in altri tempi, a far scaturire dieci Rivoluzioni francesi e quindici Rivoluzioni russe. E invece subiamo tutto in silenzio, ripetendo, con ebete letizia, che “è per il nostro bene” e che “la salute viene prima di tutto”. Insomma, si preferisce una schiavitù rassicurante a una libertà pericolosa.