Il Vis-Conte dimezzato giallofucsia colpisce ancora. Come il protagonista del celebre testo di Calvino, anche il nostro Vis-Conte è diviso a metà. Una parte dice A, l’altra – A. Insomma, una contraddizione vivente in chi esordì come avvocato gialloverde del popolo per trovarsi ora avvocato giallofucsia del mercato globale.