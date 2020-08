“Danneggerebbero l’ordine pubblico”. Questa volgare frase da Ventennio, che un Paese ancora democratico non farebbe passare liscia al governo che si permette di pronunziarla, rivela palesemente che v’è qualcosa che non torna: e che, appunto, è meglio – per il nuovo regime delle camicie fucsia – resti segreto. Se, infatti, dovesse trapelare, ne scaturirebbe per loro stessa ammissione un danno all’ordine pubblico.