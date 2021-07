Il Green Pass è un’infame pratica totalitaria indegna di un Paese democratico. Il suo fondamento inammissibile è quello per cui vi tolgono diritti e libertà fondamentali, previsti dalla Costituzione, e ve li restituiscono in parte se e solo se vi piegate docilmente alle pratiche da loro stabilite; pratiche che, in astratto, sono per la salvezza della società e, in concreto, sono per l’interesse del padronato cosmopolitico e per la riorganizzazione autoritaria della nuova società del capitalismo terapeutico a controllo totale e totalitario degli individui ridotti al rango di sudditi senza dignità.