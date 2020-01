Coronavirus. Ma siamo davvero sicuri di non essere nel bel mezzo di una guerra con armi non convenzionali?











“Lo Stato è la sostanza etica consapevole di sé, la riunione del principio della famiglia e della società civile; la medesima unità, che è nella famiglia come sentimento dell’amore, è l’essenza dello Stato; la quale però, mediante il secondo principio del volere che sa ed è attivo da sé, riceve insieme la forma di universalità saputa. Questa, come le sue determinazioni che si svolgono nel sapere, ha per contenuto e scopo assoluto la soggettività che sa; cioè vuole per sé questa razionalità” (G.W.F. Hegel, "Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio", § 535)







(Visualizzazioni 1 > oggi 4)