“Siamo senza soldi, dobbiamo mangiare”. Gruppo di palermitani inferociti assalta supermercato. Preparatevi. Sarà sempre più la norma nelle prossime settimane. Del resto, il governo giallofucsia costringe il popolo italiano a stare in casa e, insieme, non provvede a chi non può vivere di rendita senza lavorare. È confermato, il governo giallofucsia è demofobico: odia il popolo e i lavoratori.