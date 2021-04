“Scudo penale per chi somministra le dosi”. Scudo legale anche per le case farmaceutiche. Obbligo per operatori sanitari. Passaporto o pass che dir si voglia, ossia sottrazione di diritti per chi non si sottopone alla vaccinazione. Decreto che prevede indennizzi per lesioni permanenti dopo il vaccino. Insomma, pare davvero il modo migliore per persuadere i cittadini del fatto che tutto andrà bene, che non vi è di che preoccuparsi e che tutto procede nel più democratico dei modi.