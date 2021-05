8000 persone in piazza a manifestare per il Ddl Zan a Milano. Se manifesti per le questioni che piacciono al padronato cosmopolitico, non vi sono più impedimenti legati alla salute pubblica, a quanto pare. Ricordo per inciso che ad “Ancora Italia. Per la sovranità democratica” sono state vietate le manifestazioni a Vittorio Veneto e a Pordenone per ragioni di salute pubblica.