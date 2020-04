Domani, con ogni probabilità, su indicazione di Gualtieri, sarà firmato il MES. Sarà la fine dell’Italia. La UE cosa fa dinanzi all’Italia in ginocchio per il Coronavirus? Le fa firmare il MES, comportandosi come l’usuraio con chi è in difficoltà. Un MES depotenziato, dicono. Ma sappiamo già per certo che, a emergenza finita, sarà il MES in stile classico: quello, per intenderci, che ha portato la Grecia nell’abisso.