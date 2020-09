“Il confine stesso è imprescindibile per la costruzione dell’identità, la quale si forma sempre per differentiam rispetto all’alterità. In assenza del confine, prevarrebbero non l’uguaglianza e il rispetto dei diversi, ma l’indifferenziazione e la sopraffazione dello sconfinamento. L’avversione globalcapitalistica per i confini è quella propria dell’invasore rispetto a ogni barriera che incontri lungo il proprio cammino”.

(“Difendere chi siamo. Le ragioni dell’identità italiana”, p. 20)