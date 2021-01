Due considerazioni.

1) Erano associazioni contro i vaccini o per la libertà di scelta vaccinale? Le due cose non coincidono, dacché si può essere a favore dei vaccini e contrari alla loro imposizione. L’identificazione delle due posizioni è pura ideologia.

2) L’esultare del dottor Burioni per il silenziamento coercitivo e non, si badi, per la confutazione scientifica, si inquadra come un gesto scientifico?