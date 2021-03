Lego su ANSA.it che a Torino si è svolta una manifestazione di protesta contro il nuovo ordine terapeutico. Tra i partecipanti vi era anche Ugo Mattei, raffinato intellettuale torinese e teorico dei beni comuni. Ebbene, sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno multato larga parte dei manifestanti poiché non portavano la mascherina e, essendo usciti di casa in zona “rosso scuro”, violavano sia il divieto di assembramento, sia il lockdown totale . Ora, chi ancora non ha capito che siamo al cospetto di un infame regime liberticida, anticostituzionale e antidemocratico, che in nome della protezione dal virus ha sequestrato le principali libertà e i principali diritti, è o in cattiva fede o stolto fino al midollo.