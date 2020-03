Se fosse un romanzo distopico alla Orwell, accadrebbe che anche passata l’emergenza pandemica non si tornerebbe alla normalità. E tutto resterebbe così, nello stato d’eccezione. Con libertà e Costituzione sospese. E se qualcuno – gruppo o individuo – provasse a opporsi, subito verrebbe fermato non necessariamente con le buone: perché nel mentre carri armati ed esercito avrebbero occupato le città. Ma per fortuna i romanzi non sono la realtà. O no?