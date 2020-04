Sarebbe una perdita di tempo rispondere a tutti gli insulti dei tanti che, con bava alla bocca, mi stanno aggredendo e diffamando, perché debbono difendere il sacro “vis-Conte dimezzato” dalle mie pacate riflessioni. Si muovono sul filo delle emozioni e senza usare il logos. Inutile discutere con loro, che al logos preferiscono le passioni. E lo rivelano nel loro non esternare argomenti, ma solo urla scomposte e insulti. “Traditore! Bugiardo!”. Urlano in modo irriflesso, come le masse lobotomizzate in 1984 di Orwell. Criticano Orban, ma non si accorgono che la democrazia è sospesa anche qui da noi. Esaltano l’avvocato eroe, che solo risponde ai voleri della UE. Non si accorgono che il loro eroe l’ha detto: il MES si userà in forma priva di condizionalità. “Un Mes non condizionato”, queste le parole del Vis-Conte dimezzato. Presto piangerete, perché col MES si piange. La Grecia non ci ha insegnato nulla? Godetevi il vostro eroe e pascetevi della vostra felice ignoranza. L’Italia è così: imbocca sempre la via sbagliata e poi si pente, quando il danno è irreparabile.