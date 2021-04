Il prolungamento fino al 31 di luglio del coprifuoco è la prova di ciò che andiamo sostenendo ormai da un anno: ossia del fatto che è in atto una terrificante riplasmazione autoritaria della società. È finito, forse per sempre, il tempo del compromesso fra capitalismo e democrazia parlamentare. Il capitalismo vincente si sta riorganizzando in maniera autoritaria, sfruttando al meglio l’emergenza epidemiologica. Quanti diritti e quante libertà siete ancora disposti a farvi sequestrare in nome della emergenza sanitaria?