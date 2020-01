“BlackRock, il re della finanza promette battaglia alle aziende che non saranno sostenibili”. Ecco a cosa serve Greta. A promuovere la nuova frontiera del profitto dei padroni del mondo: economia green. Con l’immenso business che ci sta dietro.











“Decidetevi a non servire più, ed eccovi liberi. Non voglio che lo abbattiate o lo facciate a pezzi: soltanto, non sostenetelo più, e allora, come un grande colosso cui sia stata tolta la base, lo vedrete precipitare sotto il suo peso e andare in frantumi”. (É. de La Boétie, Discorso sulla servitù volontaria)







