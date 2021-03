Hegel ci ha insegnato, tra le tante cose, che chi per paura di perdere la vita rinunzia alla libertà va sotto il nome di servo. Del resto, è profondamente sbagliato il teorema per cui, rinunziando alla libertà, si può garantire la sicurezza della vita: con buona pace della triste scienza medica, una vita senza libertà, semplicemente, non è più vita.