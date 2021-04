Si sente spesso parlare disinvoltamente di “hub vaccinali”. Ricordo per inciso che hub significa letteralmente “in una rete informatica, dispositivo che collega i vari client al server, raccogliendo i cavi provenienti dai diversi computer”. Siamo dunque trattati come computer, in coerenza con l’evo del postumano? Anche i computer, in effetti, necessitano di antivirus, che peraltro vanno periodicamente aggiornati. Chissà, forse aveva ragione Martin Heidegger, quando diceva che siamo noi a essere parlati dal linguaggio.