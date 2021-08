Riflettevo tra me e me. Chissà Ippocrate e Galeno cosa avrebbero detto di un morbo che, in quanto “asintomatici” (cioè “portatori sani”), a rigore non abbiamo: e che, tuttavia, possiamo trasmettere a chi, sottopostosi al sempre laudando siero benedetto, dovrebbe esserne ragionevolmente immune.