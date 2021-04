Scrive Marx nel “Capitale” che, affinché possa imporsi il modo capitalistico della produzione, occorre che gli uomini siano liberi in due sensi: 1. Liberi di vendere la propria forza lavoro; 2. Liberi da ogni proprietà e da ogni avere, dunque costretti a vendere la propria forza lavoro per poter campare. È solo su queste basi che, ancora oggi, si può capire per quali ragioni un essere umano debba lavorare otto ore al giorno come rider o come servo delle multinazionali ecommerce che lo costringono a fare i suoi bisogni nelle bottiglie.