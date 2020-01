“La sfida di Zingaretti: “Vecchio Pd addio, ecco la mia svolta” Il segretario dem: “Vinciamo in Emilia e poi cambia tutto. Apro a Sardine, società civile, ecologisti” (La Repubblica). Aprono a tutti. Tranne ai lavoratori, che continueranno a massacrare in nome del mercato.











«Sotto il governo assoluto di uno solo, il dispotismo per arrivare all’anima colpiva grossolanamente il corpo; nelle repubbliche democratiche la tirannide non procede affatto in questo modo: essa trascura il corpo e va diritta all’anima.» (A. de Tocqueville, La democrazia in America)







