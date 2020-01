Lettera di San Tommaso d’Aquino a uno studente

Carissimo, giacché mi hai chiesto in che modo

tu debba applicarti allo studio,

per acquistare il tesoro della scienza,

ecco in proposito il mio consiglio:

non voler entrare subito in mare,

ma arrivarci attraverso i ruscelli,

perché è dalle cose più facili

che bisogna pervenire all più difficili.

Questo dunque è l’avviso mio, che ti servirà di regola.

Voglio che tu eviti i discorsi inutili;

abbi purezza di coscienza; non trascurare la preghiera;

ama il raccoglimento; sii cordiale con tutti;

non essere curioso dei fatti altrui; non avere eccessiva familiarità con alcuno,

perché essa genera disprezzo e dà occasione di trascurare lo studio;

non divagare su tutto;

cerca di imitare gli esempi delle persone rette;

non guardare chi è colui che parla,

ma tieni a mente tutto ciò che di buono egli dice;

procura di comprendere ciò che leggi ed ascolti;

certificati delle cose dubbie e studiati di riporre nello scrigno della memoria tutto ciò che ti sarà possibile;

non cercare, infine cose superiori alla tua capacità. Seguendo queste norme,

metterai fronde e produrrai

utili frutti dove il Signore ti ha destinato a vivere.

Mettendo in pratica questi insegnamenti,

potrai raggiungere la mèta alla quale tu aspiri. Addio.