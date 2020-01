“Ora l’Europa vieta le bandiere nazionali dentro l’aula del Parlamento Ue”. V’è del metodo in questa follia, direbbe Amleto. Obiettivo? Distruggere ogni identità, creare il profilo del consumatore apolide, schiavo ideale del turbocapitalismo sans frontières.











"Oggi lo spirito dell'ascesi è sparito, chissà se per sempre, da questa gabbia. Il capitalismo vittorioso in ogni caso, da che posa su di un fondamento meccanico, non ha piú bisogno del suo aiuto". (M. Weber, L'etica protestante e lo spirito del capitalismo)







