“La patrimoniale non è altro che un patto di solidarietà, si potrebbe chiamare prestito di solidarietà. Andrebbe chiesto a tutti l’1%”. La sardina dixit. Non solo ti impediscono di lavorare perché c’è l’emergenza. Adesso vogliono anche portarti via i risparmi con cui campi tu, lavoratore, partita Iva, artigiano. Già, perché loro, i signori della finanza, come al solito non darebbero un centesimo. E sono anzi i primi, con le sardine, a fare tali proposte criminali.