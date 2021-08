Il moto dello yo-yo (o rocchetto) non si è fermato. Ed entro ottobre, dopo la fase 2 estiva, lo yo-yo sarà verosimilmente tornato alla fase 1 e ci troveremo con ottime probabilità di nuovo tutti rinserrati in casa per decreto. Nella forma ingannevole del rocchetto, l’emergenza perpetua è un preciso metodo di governo delle cose e delle persone, una nuova razionalità politica.