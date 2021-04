Il primo gesto da compiere è l’esodo dal lockdown cognitivo. Occorre capire che l’emergenza epidemiologica è utilizzata come metodo di governo per riorganizzare la vita, la società, l’economia, la politica. Folle è fingere che il virus non esista, come folle è pensare di rinunciare alle libertà e ai diritti in nome della lotta al virus. In duemila anni di storia dell’Occidente, non si erano mai combattute le epidemie con i lockdown, cioè trattando come malati indistintamente tutti i cittadini. Rifletteteci.