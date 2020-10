Giusto per precisare che il cattivo uso politico del Covid-19 non è una questione di colore politico o di governo: le regioni governate dalla destra bluette stanno facendo anche peggio del governo giallofucsia, imponendo un regime ancor più stringente. Due casi su tutti: Sardegna e Sicilia. Le cosiddette opposizioni sono la riconferma del medesimo. Giusto combattere il virus, sia chiaro: ma guai a mettere in discussione la Costituzione e le libertà fondamentali per perseguire tale lotta.