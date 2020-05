«Io sono per inclinazione un ricercatore; sento la sete di conoscere tutta intera, il desiderio costante di estendere le mie conoscenze e la soddisfazione di ogni progresso compiuto. Ci fu un tempo in cui credevo che tutto ciò potesse costituire l’onore dell’umanità e disprezzavo il popolo che è ignorante di tutto. Fu Rousseau a tirarmi d’inganno. La superiorità illusoria svanì e imparai a onorare gli uomini; mi troverei più inutile del lavoratore più comune se non credessi che questo argomento di studio può dare a tutti gli altri un significato che consiste nel far emergere i diritti dell’umanità».

(I. KANT)