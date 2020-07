“Da lunedì le partite Iva dovranno pagare le tasse piene, come se l’emergenza coronavirus non fosse mai esistita”. E ve ne stupite? Il miserrimo governo in livrea giallofucsia, al guinzaglio del padronato cosmopolitico, ha esattamente questo compito: distruggere senza pietà il ceto medio e le classi lavoratrici, produrre una plebe senza diritti e senza beni.