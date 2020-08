Alla fine ci sono riusciti. Se e quando la scuola ripartirà, i bambini dai 6 anni in su saranno costretti a portare la mascherina, come cani in museruola. Sempre, tranne durante le interrogazioni. Vogliono ortopedizzarli fin dalla tenera età, per garantirsi dei manichini avvezzi alla servitù e con la faccia coperta, come schiavi. Loro, invece, nelle loro ville patrizie saranno a viso scoperto, con servi in mascherina pronti a mescere loro pregiati vini spumeggianti. È ora di opporsi a questo scempio, perché su tutto forse si può transigere ma non sui bambini. Guai a chi lo tocca.