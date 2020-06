Un governo giallofucsia di servi del capitale con un solo obiettivo: massacrare, per conto dei padroni no border, la classe lavoratrice e il ceto medio. Usando il virus come alleato. Prima ti chiudono in casa, negandoti il diritto di lavorare. Poi non ti danno nulla, condannnandoti alla fame e al fallimento. Poi ti chiedono le tasse, per spingerti nel burrone (“è impossibile l’anno bianco fiscale”). Infine, in autunno, ti porteranno via tutto con patrimoniale e magari prelievo forzoso. Nel mentre, mettono il cappio ai tuoi figli, approvando l’uso del MES.