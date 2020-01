Primo, la situazione attuale è insostenibile, con l’euro «l’Italia si è consegnata mani e piedi ai mercati finanziari internazionali» e «d’altra parte, l’unione monetaria si è mostrata irriformabile, se non in peggio». Che dire? Bravi, bene, bis!

E invece no. Dopo questa premessa del tutto condivisibile, arriva le seconda mossa: dall’euro non si può uscire. Per i due, questa «opzione per l’Italia è fuori questione… perché i costi di un’uscita dall’eurozona sarebbero enormi se essa non fosse concertata con i cosiddetti “partner” europei e co-gestita in modo ordinato; il che, però, è esattamente quello che i partner non vogliono». Dunque siamo in gabbia, ma lì dobbiamo restare.

Ma allora perché scrivono il loro articolo? Semplice, perché esiste un’altra possibilità – ecco la terza mossa – quella di salvare capra (l’euro) e cavoli (l’economia italiana) attraverso i CCF. Così scrivono a tal proposito i due capracavolisti:

«La proposta che da tempo avanziamo – e che crediamo sia l’unica che consenta all’Italia di operare un forte rilancio della propria economia senza violare le regole europee e guadagnando il consenso dei mercati – è l’emissione di Moneta Fiscale sotto forma di “certificati di compensazione fiscale” (CCF)». Non c’è qui lo spazio per entrare nel dettaglio della proposta di questi certificati. Tuttavia, benché l’idea sia stata lanciata ormai da oltre cinque anni, mi pare giusto dare ancora la parola ai due economisti che così sinteticamente la descrivono:

«Secondo la proposta, per un certo numero di anni e sino a che l’economia non segni una forte e stabile ripresa, lo Stato italiano emette CCF, cioè titoli trasferibili e negoziabili che conferiscono al portatore il diritto a restituirli allo Stato – a partire da due anni successivi all’emissione – ottenendo in cambio sconti (compensazioni) di uguale valore nominale, applicabili su tutti gli obblighi finanziari nei confronti della pubblica amministrazione: tasse, imposte, contributi, multe, sanzioni, etc.».

Il ragionamento che sta dietro a questa idea è chiaro: immettendo di fatto liquidità nell’economia reale, avremmo una ripresa che «produrrebbe gettito fiscale incrementale sufficiente a compensare gli sconti fiscali».

Non mi interessa qui discutere la fondatezza di questa ipotesi. Più importante è il problema che sta a monte, l’affermazione secondo cui i CCF potrebbero essere realizzati «senza violare le regole europee e guadagnando il consenso dei mercati». Ha insegnato niente l’ingloriosa vicenda dei Mini-Bot? Evidentemente no, almeno in certi ambienti.

Ma, al di là di quel che dicono, qualche dubbio debbono averlo pure Bossone e Sylos Labini. Tant’è che il loro articolo non è tanto rivolto a ripetere le loro note tesi, quanto piuttosto a chiarire – quarto e decisivo punto – chi dovrebbe metterle in pratica. Ed è qui che si realizza il passaggio dalla “scienza” economica alla fantascienza politica. Chi se non il Padreterno in persona potrebbe mai realizzare un simile miracolo? Si chiami dunque il Draghi e lo si faccia alla svelta!!!!!!

I due hanno l’onestà intellettuale di dirlo apertamente e senza fronzoli. Leggiamo:

«Il solo uomo di stato che oggi potrebbe portare a compimento un programma di Moneta Fiscale è Mario Draghi». E questo perché: «Dopo aver salvato l’euro con la politica monetaria espansiva, è giunto il momento che Draghi salvi l’Italia con la politica fiscale espansiva».

Il problema è che proprio con questa affermazione, fatta allo scopo di dare concretezza alla loro proposta, essi ne dimostrano nei fatti l’assoluta impraticabilità. Perché, se davvero la frittata dei CCF si potesse fare senza rompere le uova delle regole europee, per quale motivo si dovrebbe ricorrere alle doti taumaturgiche di questa specie di semidio?