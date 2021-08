Con buona pace degli euforici cantori della fine capitalistica della storia, negli ultimi 20 anni, le classi lavoratrici hanno visto peggiorare notevolmente le condizioni di lavoro. Segnatamente, in Italia si continua a morire al lavoro, ma per il governo e per i padroni del turbocapitale, ovviamente, la priorità per quel che concerne la salute e la sicurezza è la santissima triade di tessera verde, fetido cencio copriviso e siero benedetto e sempre laudando in saecula saeculorum.