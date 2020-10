In migliaia per strada a Napoli contro il regime terapeutico. La libertà, più la comprimi, e più esplode e si fa incontenibile. Il popolo, umiliato, reagisce. E’ una legge della storia, che piaccia o no. Ed è solo l’inizio. L’umanità non può vivere in lockdown e col distanziamento sociale. “Poca favilla gran fiamma seconda” (Paradiso I, 34).



















(Visualizzazioni 1 > oggi 1)