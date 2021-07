Strano concetto di scienza, davvero: danno visibilità e parola a quattro o cinque medici opportunamente selezionati, ossia a quelli che ripetono la narrazione su cui il nuovo ordine sociale e politico del capitalismo terapeutico si fonda (lockdown necessari, quarantene a rocchetto, somministrazione di massa del siero benedetto). In questo senso, il discorso medico-scientifico selezionato dal potere come unico valido è semplicemente l’ideologia di giustificazione del potere stesso. Non chiamatela scienza, perché della scienza non ha i presupposti: discussione critica, confronto dialogico, pluralismo di prospettive.