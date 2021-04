Voi tappati in casa, terrorizzati all’idea che uscendo le forze dell’ordine vi fermino e vi multino, impossibilitati a uscire dal vostro comune e financo dalla vostra dimora ridefinita come prigione. Loro, i padroni, alle Maldive a godersi la vita, come se il virus non fosse mai esistito. Allora, vi piace questo nuovo mondo diviso ermeticamente tra plebi appestate e patrizi garantiti nelle loro sontuose aree covidfree?