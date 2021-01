Riflettete. I padri costituenti, in Italia, si guardarono bene dal trattare lo “stato d’emergenza”. Che infatti non compare da nessuna parte. Erano infatti ben consapevoli di quanto fosse pericoloso rimuovere, sia pure per breve tempo, le singole libertà codificate dalla Costituzione. Quando sarebbero state ripristinate? E, soprattutto, sarebbero davvero poi state ripristinate?