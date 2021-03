La verità è che la vita è per sua natura esposta al rischio della morte. Pretendere la protezione totale della vita significa, dunque, annientare la vita stessa. Sul piano politico, poi, vuol dire precipitare necessariamente in un ordine totalitario, perché tale da amministrare in maniera totalizzante, sia pure per fini protettivi, la vita di tutti e di ciascuno. Non dimentichiamo mai il prezioso insegnamento di Blaise Pascal: siamo tutti dei condannati a morte, che ignorano il giorno dell’esecuzione.