– “Gianluigi Paragone non divida il campo dei sovranisti. Questo è un momento cruciale per il futuro del paese, ci giochiamo tutto, la stessa sopravvivenza della Nazione”. Lo ha dichiarato Francesco Toscano, presidente nazionale di Vox Italia. “Mai come ora – ha proseguito – è essenziale che tutti coloro che ritengono sia giunto il momento di riacquisire per l’Italia la piena sovranità politica ed economica, marcino uniti. Evitiamo dunque fughe in avanti. Non c’è bisogno di nuovi partiti. Frazionare il mondo sovranista significa fare oggettivamente il gioco del sistema dominante. Paragone si unisca a Vox Italia. Conduciamo insieme la lotta per sottrarci alla dittatura di Bruxelles”, ha concluso Toscano. www.agenzianova.com