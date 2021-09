Non sarà sfuggito a nessuno, credo, che non sono mai state fornite le tabelle, i criteri e i parametri alla cui luce dovrebbe un giorno dichiararsi finita per sempre l’emergenza. E allora chiediamo compostamente, con piglio socratico: quando di preciso, e su quali precise base, con quali precisi parametri, e per bocca di chi nella fattispecie, potrà essere dichiarata finita l’emergenza? Non si dimentichi a tal riguardo il caso, estremistico ma reale, della Nuova Zelanda: “Nuova Zelanda in lockdown dopo un solo positivo al Covid” (“Il Fatto Quotidiano”, 25 agosto 2021).