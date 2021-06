Il razzismo, come tutte le altre cose negative, si combatte stando in piedi e con la schiena dritta. Chi si inginocchia come un servo non merita la libertà ed è solo il suddito ideale, senza dignità e senza orgoglio. Stanno solo cercando di diffondere e universalizzare la nuova postura ideale dello schiavo del nuovo millennio, in mascherina e inginocchiato.